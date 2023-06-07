Тренер «Вегаса» рассказал, какой опыт извлёк из поражения в финале Кубка Стэнли — 2019

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди высказался о том, какой опыт он извлёк из поражения в финале Кубка Стэнли — 2019. Тогда специалист руководил «Бостоном» и уступил «Сент-Луису» в финальной серии в семи матчах. 58-летний тренер вывел «Голден Найтс» в финал Кубка Стэнли в первом сезоне у руля клуба.

«Тогда я был во главе команды всего три года и думал так: «Вау, я в финале. Это круто». Теперь я в финале, и пришло время его выиграть. Я не говорю, что тогда не был готов или не пытался победить. Просто мышление становится другим, когда ты приближаешься к вершине, но не достигаешь её. Становится больше опыта. Вот как я смотрю на это», – цитирует Кэссиди пресс-служба НХЛ.

Напомним, после двух матчей финала Кубка Стэнли «Вегас» ведёт в серии с «Флоридой» со счётом 2-0. Третий матч состоится на площадке «Флориды» 9 июня.