«Рад присоединиться к такому большому клубу». Яшкин — о подписании контракта с «Ак Барсом»

Нападающий Дмитрий Яшкин прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с «Ак Барсом».
«Я рад присоединиться к такому большому клубу, переговоры были непростые, но в то же время чёткие и понятные. Все знают, что «Ак Барс» – перспективная команда, которой в прошлом сезоне совсем немного не хватило до Кубка. Надеюсь, что смогу дать команде то, чего как раз не хватило, чтобы добиться главной цели.
В составе я знаком почти со всеми – многих ребят в составе я знаю лично, остальных – по противостояниям в течение сезона. Хочется поскорее со всеми увидеться и начать работу. Планирую в скором времени приехать в Татарстан, чтобы познакомиться с людьми в клубе и узнать город получше. Я бывал в Казани пару раз, это очень красивое место, потому жду переезда», — цитирует Яшкина пресс-служба клуба.
Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером прошедшего регулярного чемпионата КХЛ и четвёртым игроком, кто более одного раза выигрывал приз самому ценному хоккеисту регулярки. В прошедшем сезоне нападающий в составе СКА набрал 62 (40+22) очка за 67 матчей.
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