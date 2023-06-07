Генеральный менеджер «Ак Барса» прокомментировал подписание контракта с Яшкиным

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание с нападающим Дмитрием Яшкиным трёхлетнего контракта.
«Яшкин – лучший бомбардир прошлого сезона, показывающий стабильно сильный и целостный хоккей с любыми партнёрами по звену. Это опасный форвард с отличным видением площадки, он идеально играет на чужом пятаке, готов вести силовую борьбу, способен отдать умную передачу и здорово бросить.
Уверены, что благодаря опыту совместной игры с нашими хоккеистами Дмитрий быстро вольётся в состав и поможет укрепить позицию, нуждавшуюся в усилении. Хороший возраст позволяет нам рассчитывать на лучшие качества игрока в будущем, и мы рады, что смогли договориться о трёхлетнем соглашении», — цитирует Валиуллина пресс-служба казанского клуба.
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