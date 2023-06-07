Вратарь Иван Федотов выступает за сборную ВМФ на чемпионате ВС по хоккею
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Экс-голкипер ЦСКА Иван Федотов выступает за сборную ВМФ на чемпионате Вооружённых Сил по хоккею. Турнир проходит в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Хоккейный». Как сообщает телеграм-канал «За пределами Ленинградки», участие в первенстве Вооружённых Сил завершит воинскую службу Федотова. Ожидается, что увольнение в запас произойдёт в начале июля.
Напомним, президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщал, что клуб планирует возвращение Федотова в стан армейцев. Сейчас вратарь проходит службу в рядах ВС РФ. Как сообщается в заявочном листе команды сборной ВМФ, Федотов имеет звание старшего матроса.
В сезоне-2021/2022 голкипер стал обладателем Кубка Гагарина в составе армейского клуба.
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