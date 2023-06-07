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«Авангард» объявил об уходе ассистента генменеджера Юрия Кузьменкова

«Авангард» объявил об уходе ассистента генменеджера Юрия Кузьменкова
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«Авангард» объявил об уходе ассистента генменеджера Юрия Кузьменкова. Бывший тренер минского «Динамо» был назначен на эту должность в 2020 году.

«Ассистент генерального менеджера Юрий Кузьменков покинул клуб по истечении срока контракта. Желаем успешного продолжения карьеры!» – говорится в сообщении пресс-службы омского клуба.

Напомним, генеральным менеджером омичей в апреле был назначен Антон Курьянов. Ранее исполняющим обязанности генменеджера омского клуба был Рашид Хабибулин. Напомним, в прошлом сезоне «Авангард» уступил в финале Восточной конференции «Ак Барсу» в пяти матчах. По итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ омский клуб занял третье место в таблице Восточной конференции.

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