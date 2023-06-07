Дементьев: переход в «Коламбус» поможет Проворову перезагрузить карьеру

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил переход защитника Ивана Проворова из «Филадельфии» в «Коламбус». «Флайерз» обменяли россиянина в «Коламбус» в трёхсторонней сделке с участием «Лос-Анджелеса». Пенсильванцы в итоге получили трёх игроков и три пика, в том числе общий 22-й выбор на драфте НХЛ — 2023.

«Я думаю, что в связи с этим переходом Иван Проворов получит небольшой стресс или встряску, которая поможет ему перезагрузить свою хоккейную карьеру. Плюс команду возглавил Майк Бэбкок, который великолепно может находить правильные слова для стимулирования игроков выполнять его задания и показывать максимальный уровень игры. Было много факторов в пользу того, чтобы сменить команду, и такой момент для Ивана настал.

Дадут ли ему играть в большинстве? Думаю, что должно пройти время для того, чтобы понимать, какой именно рисунок хочет видеть главный тренер и кто лучший исполнитель на той или иной роли. Поэтому здесь необходимо дождаться начала чемпионата или даже выставочных игр, и только после этого уже делать определённые выводы.

«Коламбус» на бумаге перед каждым сезоном выглядит очень хорошо. Но результаты, к сожалению, расстраивают. Великолепный руководящий состав, всегда был прекрасный набор игроков, но чего-то не хватало, какой-то детали, для того, чтобы вся эта машина заработала вместе. Надеюсь, с приходом Майка Бэбкока всё это исправится и команда будет показывать тот результат, которого от неё все ждут», – цитирует Дементьева Metaratings.ru.

Проворов в 82 матчах регулярного сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги набрал 27 (6+21) очков при показателе полезности «-17».