Ткачук: с братом мы обсуждали всех соперников «Флориды», получал от него скаутские отчёты

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук рассказал, что вместе со своим младшим братом форвардом «Оттавы» Брэди Ткачуком обсуждал всех соперников «Пантерз» в текущем плей-офф НХЛ.

«Мы с ним немного поговорили о «Вегасе», было интересно, как он их оценивает. Мы и ранее обсуждали всех соперников «Флориды» в этом плей-офф. Я получал от него небольшие скаутские отчёты. Это здорово – иметь такую поддержку с его стороны. Мне очень повезло», – цитирует Ткачука официальный сайт НХЛ.

Напомним, капитан «Оттавы» Брэди Ткачук пригласил форварда «Вегаса» Марка Стоуна на свою свадьбу вместе со старшим братом Мэттью. Третий матч финала Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» 9 июня. После двух матчей «Вегас» ведёт в серии со счётом 2-0.