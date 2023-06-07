«Автомобилист» заключил контракты с четырьмя молодыми хоккеистами, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Двусторонний контракт на один сезон заключён с 23-летним российским центральным нападающим Ярославом Сергиевским. В прошлом сезоне Сергиевский выступал в составе жлобинского «Металлурга» и стал лучшим бомбардиром команды, набрав 50 (20+30) очков в 50 матчах регулярного чемпионата и 12 (4+8) баллов в 18 поединках плей-офф.

С нападающим Ильёй Спатом заключён двусторонний контракт на два года. 21-летний белорусский форвард в общей сложности за жлобинский «Металлург» провёл 149 матчей, в которых набрал 46 (25+21) очков. В прошлом сезоне в его активе 27 (15+12) очков в 63 матчах.

Двусторонний контракт на два года также заключил с «Автомобилистом» 21-летний российский нападающий Владимир Машков. В общей сложности на его счету 105 (56+49) очков в 159 матчах МХЛ и 22 (9+13) очка в 64 играх ВХЛ.

Кроме того продлён двусторонний контракт на два года с 21-летним защитником Даниилом Зайцевым. В прошлом сезоне Даниил провёл 30 матчей в ВХЛ в составе «Горняка-УГМК» с показателем полезности «+5».