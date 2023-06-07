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В минском «Динамо» заявили, что богатый опыт Костицына поможет селекционной работе клуба

В минском «Динамо» заявили, что богатый опыт Костицына поможет селекционной работе клуба
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И. о. генерального директора минского «Динамо» Артём Каркоцкий прокомментировал приход в клуб легенды белорусского хоккея Андрея Костицына, который займёт должность заместителя начальника спортивного отдела, а также возглавит скаутское направление в клубе.

«Конечно, все болельщики сейчас ждут подписания новых хоккеистов. Разумеется, уже скоро они состоятся. Наш клуб всегда щепетильно и рационально подходит к этому процессу, чтобы сделать грамотный выбор в условиях ограниченного бюджета. Пока же мы рады сообщить о возвращении легенды белорусского хоккея в «Динамо».

Андрей Костицын приходит в клуб и усилит скаутское направление. Уверен, он придаст новый импульс селекционной работе. Конечно, ему предстоит многому научиться в новой для себя роли, но богатый опыт хоккеиста и профессиональный взгляд уже сейчас привнесут новые идеи и подходы к процессу. Его имя и регалии говорят сами за себя. И болельщики наверняка будут рады видеть легенду белорусского хоккея в минском «Динамо», — цитирует Каркоцкого пресс-служба минского клуба.

Костицын провёл 398 матчей в НХЛ за «Монреаль» и «Нэшвилл», набрав 222 (103+119) очка. В АХЛ с «Гамильтон Бульдогз» Андрей стал обладателем Кубка Колдера. За сборную Беларуси форвард выступал на восьми взрослых чемпионатах мира. Дважды он признавался лучшим хоккеистом страны (2008, 2020).

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