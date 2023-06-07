18-летний форвард «Нефтехимика»: всегда импонировали братья Ткачуки, Лео Комаров и Маршан

Нападающий «Нефтехимика» Рауль Якупов рассказал, что ему импонирует игра братьев Ткачуков, Брэда Маршана и Лео Комарова — игроков, способных «залезть под кожу» сопернику.

«Да, мне всегда импонировали эти хоккеисты. Выходя на лёд, не смотрю, что написано у соперника на игровом джерси, не думаю о его звёздности. Это такой же парень, как я, может, чуть старше. Всегда нравились братья Ткачуки, Мэттью и Брэди, что-то я перенял у них. Раз игроки «Ак Барса» стали больше обращать на меня внимание, Радулов, Войнов, Лямкин, Юдин, а Билялов что-то кричал, значит, я точно справился со своей задачей и у меня точно получилось сделать то, что я хотел.

Слышал, что Билялов кричал? Нет, конечно, да мне и неважно. Я выхожу играть за себя, за свою команду, свой город, зарабатываю имя себе, и мне без разницы, что обо мне думают соперники. Я не уступлю никому своё место.

В жизни я такой же? Нет, я совершенно другой. Нужно уметь разделять жизнь и лёд. После окончания серии я отлично поговорил с Шипачёвым, пожал руку, да и всем ребятам спасибо сказал за возможность смотреть вживую на игру звёзд КХЛ, выходить с ними на один лёд, за тот бесценный опыт, который я приобрёл. Я из тех людей, которые не держат зла за какие-то хоккейные дела, стычки. Но голова на плечах всегда должна быть и на льду, и в жизни. Тонкую грань не стоит переходить, надо думать, что ты говоришь. В этом смысле я ничего лишнего себе не позволял и мне не за что краснеть», — цитирует Якупова пресс-служба нижнекамского клуба.

Якупов отметился голом в четвёртом матче серии первого раунда с «Ак Барсом» и помог команде одержать победу (4:2) и сравнять счёт в серии — 2-2. Всего на счету 18-летнего форварда шесть матчей в КХЛ и одна заброшенная шайба.