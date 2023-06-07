Форвард «Металлурга» Коростелёв: когда Воробьёв достаёт кнут, может прилично прилететь

Нападающий «Металлурга» Никита Коростелёв прокомментировал уход Ильи Воробьёва из «Металлурга» и рассказал о методах работы специалиста.
«Илья Воробьёв попрощался с командой? Конечно, и с командой, и со всеми игроками лично пообщался и попрощался. Хочется сказать спасибо Илье Петровичу, за эти два года он дал мне раскрыться как хоккеисту. Об этом тренере могу говорить только хорошее.
Какой Илья Воробьёв в работе? Когда команда приносит результат и всё хорошо, то Илья Петрович больше позволяет на льду, чем другие тренеры. Когда есть спад, как было несколько раз по ходу прошлого сезона, тогда достаёт кнут и может прилететь очень прилично. Если он ругается, то самое главное – как команда ответит на его требования и претензии. В этом и заключается её класс. В основном мы слышали тренера и отвечали лучшей игрой», — цитирует Коростелёва «РБ Спорт».
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Коростелёв провёл 54 матча и набрал 24 (16+8) очка. В плей-офф на счету форварда четыре гола в 10 матчах.
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