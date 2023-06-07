Нападающий «Металлурга»: в Америке люди более улыбчивые, но это может быть показухой

Нападающий «Металлурга» Никита Коростелёв поделился воспоминаниями от жизни в Северной Америке. Форвард выступал за клубы АХЛ, OHL и ECHL.
«По игре и жизни в Северной Америке абсолютно не скучаю. Хотя я провёл там длительное время и можно сказать, что вырос. Даже приятно, что сейчас живу в одной стране вместе со своей семьёй. Здесь всё близко и знакомо. В Америке пришлось адаптироваться к жизни, а в России всё своё.
В недавнем интервью игрок «Сан-Хосе» Данил Гущин заявил, что в Северной Америке люди более добрые и открытые, чем в России? У нас тоже люди добрые. Народ не злой. Хотя я в Америке четыре с половиной года уже не был, а Гущин сейчас там находится.
Там больше улыбаются на улицах? С одной стороны, люди более улыбчивые, с другой – улыбка может быть показухой. Бывает по-разному», — цитирует Коростелёва «РБ Спорт».
Коростелёв уехал в Северную Америку в 14 лет. Перед возвращением в Россию он выступал в АХЛ за клуб «Кливленд», фарм «Коламбус Блю Джекетс».
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