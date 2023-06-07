С. Федотов: для Проворова, который несколько заржавел в «Филадельфии», это неплохой обмен

Экс-скаут национальной и молодёжной сборной России Сергей Федотов оценил переход защитника Ивана Проворова из «Филадельфии Флайерз» в «Коламбус Блю Джекетс».

«Мне кажется, эта большая сделка устраивает, в принципе, все три стороны, которые участвовали в этом обмене. «Филадельфия» явно пошла на глобальнейшую перестройку: переход Проворова уже состоялся, очень серьёзные разговоры идут по вероятному обмену вратаря Картера Харта, центрфорварда Кевина Хейза и защитника Тони Деанджело. Думаю, что всех всё устраивает, «Филадельфия» получает вратаря Кэлвина Питерсена, у «Лос-Анджелеса» есть возможность подписать новые контакты с Владиславом Гавриковым и вратарём Йоонасом Корписало.

Для самого Ивана Проворова, на мой взгляд, это положительный момент, потому что не очень получалось и у него самого, и у «Филадельфии» в последние пару сезонов. Несмотря на это, в позапрошлом сезоне в «Филадельфии» он всё равно был самым результативным защитником. В этом сезоне он второй после Деанджело.

В «Коламбусе» складывается такая российская компания: Чинахов, Марченко, вратарь Тарасов. Теперь пришёл Проворов, плюс Воронков. Я абсолютно уверен, что «Коламбус» серьёзно рассматривал кандидатуру Проворова как человека, который будет помогать команде преображаться и подниматься со дна, на которое они опустились в последнем сезоне. Также абсолютно уверен, что все сильные качества Проворова будут использованы, его участие в большинстве я не подвергаю никакому сомнению.

Мне кажется, что для Проворова, который, наверное, несколько заржавел в «Филадельфии», это тоже очень неплохой обмен. Ставка на него явно будет делаться, и Иван, я думаю, не подведёт. Как он сработается с Майком Бэбкоком, я не знаю. Для меня это несколько спорная кандидатура. Мы увидим только по ходу сезона, насколько получится у нового главного тренера и насколько он будет рассчитывать на Ивана. Мне кажется, «Коламбусу» особо терять нечего, поэтому вот эти явные шаги говорят о том, что руководство клуба собирается как-то изменить ситуацию», – сказал Федотов в интервью Metaratings.ru.

Проворов в 82 матчах регулярного сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги набрал 27 (6+21) очков при показателе полезности «-17».