Ерёменко: с такой атакой «Вегаса» в финале не справился бы ни один вратарь мира

Двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион России Александр Ерёменко поделился впечатлениями от финала Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз» (2-0 в серии) и оценил игру российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского.

«Посмотрев обзоры двух первых матчей финала Кубка Стэнли, честно можно сказать — «Голден Найтс» выглядел в них намного мощнее «Пантерз» в игровом плане и победил вполне заслуженно. Видел матчи «Вегаса» в предыдущих раундах плей-офф, но такой мощи, как в финале, я в игре этой команды не наблюдал. А здесь, дома, «Вегас», как говорится, с первых же секунд полетел.

Понятно, что Бобровский в этих матчах свою команду не спас, но и не могу сказать, что он допустил какие-либо ошибки. Он много выручал, совершал хорошие сейвы, но видно было, что мастерство игроков «Вегаса» и их постоянное давление на его ворота даёт свои плоды, которые и приводят к заброшенным шайбам. С такой атакой, как у «рыцарей», не справился бы ни один вратарь мира.

Уверен, что Сергей будет играть в третьей игре, в любом случае. Замена Сергея во втором матче — абсолютно нормальная. Тренеры дали ему возможность немного передохнуть, переосмыслить всё произошедшее и сделать надлежащие выводы в своей игре. Да, подчеркну, что и полевые игроки должны помогать Бобу и не давать сопернику возможности расстреливать его с убойных позиций.

Не могу как вратарь не сказать, что у Бобровского в финале достойный оппонент. Эдин Хилл здорово сыграл в прошедших матчах и выручил «Вегас» во многих моментах. Забрось «Флорида» одну-две шайбы в начале — и ещё неизвестно, как бы всё повернулось. Посмотрим, как он сыграет в гостях», — приводит слова Ерёменко «МК-Спорт».

Напомним, третья игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 9 июня в 3:00 мск.