«Лос-Анджелес» подпишет с Гавриковым контракт на два года — Mayor's Manor

Портал Mayor's Manor рассказал подробности вероятной сделки между «Лос-Анджелес Кингз» и российским защитником Владиславом Гавриковым.
«Гавриков и «Лос-Анджелес Кингз» вносят последние штрихи в продление контракта на два года, по которому защитник будет получать около $ 5,8 млн за сезон», — сказано в статье.
Напомним, продление Гаврикова стало возможным после того, как «короли» обменяли защитника Шона Уокера и вратаря Кэлвина Питерсена ($ 5 млн) в «Филадельфию», тем самым освободив место под потолком зарплат.
Владислав Гавриков по ходу сезона перешёл из «Коламбуса» в «Лос-Анджелес». В 72 матчах он набрал 19 (6+13) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф на счету российского защитника шесть матчей и 1 (0+1) набранное очко с показателем полезности «+5».
- 7 июня 2023
-
19:07
-
18:45
-
18:25
-
18:02
-
17:41
-
17:29
-
17:08
-
16:57
-
16:32
-
16:23
-
16:07
-
15:55
-
15:50
-
15:35
-
15:20
-
15:05
-
15:01
-
14:55
-
14:35
-
14:10
-
13:40
-
13:10
-
12:42
-
12:30
-
12:08
-
11:45
-
11:15
-
10:55
-
10:35
-
10:10
-
09:50
-
09:30
-
09:10
-
08:40
-
08:20