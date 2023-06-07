«Лос-Анджелес» подпишет с Гавриковым контракт на два года — Mayor's Manor

Портал Mayor's Manor рассказал подробности вероятной сделки между «Лос-Анджелес Кингз» и российским защитником Владиславом Гавриковым.

«Гавриков и «Лос-Анджелес Кингз» вносят последние штрихи в продление контракта на два года, по которому защитник будет получать около $ 5,8 млн за сезон», — сказано в статье.

Напомним, продление Гаврикова стало возможным после того, как «короли» обменяли защитника Шона Уокера и вратаря Кэлвина Питерсена ($ 5 млн) в «Филадельфию», тем самым освободив место под потолком зарплат.

Владислав Гавриков по ходу сезона перешёл из «Коламбуса» в «Лос-Анджелес». В 72 матчах он набрал 19 (6+13) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф на счету российского защитника шесть матчей и 1 (0+1) набранное очко с показателем полезности «+5».