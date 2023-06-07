«Лада» назвала соперников по контрольным матчам в межсезонье

Пресс-служба тольяттинской «Лады» опубликовала план подготовки к сезону-2022/2023.
Впервые в обновлённом составе команда соберётся 10 июля в Тольятти. В течение двух следующих дней подопечные Олега Браташа пройдут углублённое медицинское обследование и с 13 июля приступят к тренировочному процессу.
Первые контрольные игры «Лада» проведёт 28 и 29 июля в родных стенах, соперником станет альметьевский «Нефтяник». Далее автозаводцы отправятся в гости к «Ак Барсу» и «Нефтехимику», эти матчи состоятся 5 и 6 августа соответственно.
С 11 по 13 августа в Тольятти состоится традиционный предсезонный турнир «Кубок Лады». Своё участие в турнире подтвердили «Куньлунь Ред Стар», «Нефтехимик» и воскресенский «Химик». Также хоккеисты «Лады» сыграют на Кубке губернатора Челябинской области, который состоится в Челябинске с 23 по 26 августа – перед стартом регулярного чемпионата КХЛ тольяттинцы по разу встретятся с «Трактором», «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».
Напомним, ранее «Лада» получила разрешение на возвращение в КХЛ в сезоне-2023/2024. Клуб пополнит Восточную конференцию. Пять последних лет тольяттинская команда играла в ВХЛ.
- 7 июня 2023
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