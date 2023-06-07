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Бобровский начнёт третий матч финала Кубка Стэнли в старте «Флориды» — Морис

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский начнёт третий матч финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» в стартовом составе, сообщает журналист Майк Стивенс со ссылкой на слова главного тренера «пантер» Пола Мориса.

Отвечая на вопрос о Бобровском, Морис заявил: «Ребята, у вас слишком много свободного времени».

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Бобровский сыграл в 16 матчах и одержал 11 побед с 92,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,5.

Напомним, счёт в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги 2-0 в пользу «золотых рыцарей». Третья игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды Пантерз» в ночь на 9 июня в 3:00 мск.

Ранее нападающий «Флориды« Сэм Беннетт заявил, что клуб полностью поддерживает и верит в Бобровского.