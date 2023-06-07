Зюзин — о «Сочи»: когда я был спортивным директором, команда была конкурентной

Второй номер драфта НХЛ — 1996 Андрей Зюзин рассказал о временах работы в «Сочи».

«Что не получилось в «Сочи»? Когда был спортивным директором «Сочи», то команда была конкурентной.

Многие наши трансферы во всех линиях – например, в случае с вратарём Хелльбергом, защитником Камаловым, центрфорвардом Глотовым – сработали, те же Камалов и Глотов сегодня – лидеры сборной «Россия 25». Потом штатное расписание в клубе изменилось, поэтому от работы в «Сочи» осталось чувство нереализованности», — сказал Зюзин в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, в прошлом сезоне «Сочи» стал худшим клубом Континентальной хоккейной лиги. В 68 матчах южане одержали всего 11 побед и заняли последнее место в таблице Западной конференции, набрав 32 очка.