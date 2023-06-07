Агент Гаврикова подтвердил подписание двухлетнего контракта игрока с «Лос-Анджелесом»

Агент защитника Владислава Гаврикова Дэн Мильштейн подтвердил подписание двухлетнего контракта игрока с «Лос-Анджелес Кингз».

Сообщается, что другой срок контракта Владислав не рассматривал. Среднегодовая зарплата 27-летнего защитника составит $ 5,875 млн.

«План игрока – выйти на рынок свободных агентов в 29 лет, когда потолок зарплат будет существенно выше. Сейчас приоритет — помочь «Лос-Анджелесу» играть в плей-офф и бороться за кубок. У Гаврикова полный запрет на обмен на время действия контракта», — заявил Мильштейн.

Владислав Гавриков по ходу сезона перешёл из «Коламбуса» в «Лос-Анджелес». В 72 матчах он набрал 19 (6+13) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф на счету российского защитника шесть матчей и 1 (0+1) набранное очко с показателем полезности «+5».