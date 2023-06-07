Комаров рассказал про подписание трёхлетнего контракта новичка с «Баффало»

19-летний российский защитник Всеволод Комаров прокомментировал подписание трёхлетнего контракта новичка с «Баффало Сэйбрз» и рассказал об ожиданиях от лагеря развития клуба. Напомним, в ночь на 5 июня он стал обладателем Мемориального кубка в составе клуба Главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Квебек Рэмпартс».

«Да, подписание контракта — это важный шаг, я был счастлив. Но так как это произошло во время Мемориального кубка, я был более сконцентрирован на нём. Первый шаг сделан, сейчас придётся много работать, так как совсем не легко попасть в основу. Во всём, и в физике тоже надо добавлять. Лагерь развития должен открыться, скорее всего, 10 июля, и всё будет примерно так, как в прошлом году, чуть больше недели.

В лагере будет пара-тройка тренировок, потом турнир либо игры «три на три». Год назад было всё очень интересно, много людей с тобой работают, всё на высшем уровне — тренеры, персонал, даже отношение к питанию. С Любушкиным чуть-чуть поговорили, немножко познакомились.

По будущему клубу пока ничего сказать не смогу. Сейчас пару дней побуду в Квебеке, у нас там будет пара мероприятий с командой. Потом приеду в Россию, увижу всю свою семью, очень долго ждал этого, и буду готовиться к новому сезону», — цитирует Комарова ТАСС.

В текущем сезоне 19-летний россиянин провёл 62 матча в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL), набрав 39 (12+27) очков. В 18 играх плей-офф на его счету 8 (1+7) очков.