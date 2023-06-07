The Hockey News — об обмене Проворова: его результаты не являются многообещающими

Сайт The Hockey News оценил переход защитника Ивана Проворова из «Филадельфии Флайерз» в «Коламбус Блю Джекетс».
«Отправляясь в «Коламбус», Проворов мгновенно подарит «Блю Джекетс» отличного защитника первых двух звеньев. Однако вопрос в том, насколько Иван был хорош в последнем сезоне. Хотя «Флайерз» действительно были одной из худших команд в НХЛ, Проворов точно не помог им стать лучше. 26-летний защитник был одним из наименее эффективных игроков в своей зоне при игре «5х5».
Возможно, новый старт — это то, что нужно седьмому выбору на драфте в 2015 году, чтобы изменить ситуацию. Но на данный момент его результаты не являются многообещающими», — сказано в статье.
Проворов в 82 матчах регулярного сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги набрал 27 (6+21) очков при показателе полезности «-17».
- 7 июня 2023
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