The Hockey News — об обмене Проворова: его результаты не являются многообещающими

Сайт The Hockey News оценил переход защитника Ивана Проворова из «Филадельфии Флайерз» в «Коламбус Блю Джекетс».

«Отправляясь в «Коламбус», Проворов мгновенно подарит «Блю Джекетс» отличного защитника первых двух звеньев. Однако вопрос в том, насколько Иван был хорош в последнем сезоне. Хотя «Флайерз» действительно были одной из худших команд в НХЛ, Проворов точно не помог им стать лучше. 26-летний защитник был одним из наименее эффективных игроков в своей зоне при игре «5х5».

Возможно, новый старт — это то, что нужно седьмому выбору на драфте в 2015 году, чтобы изменить ситуацию. Но на данный момент его результаты не являются многообещающими», — сказано в статье.

Проворов в 82 матчах регулярного сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги набрал 27 (6+21) очков при показателе полезности «-17».