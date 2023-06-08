Форвард «Вегаса» Маршессо: люблю выездные матчи, все ребята собираются вместе

Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо поделился ожиданиями от гостевых матчей финала Кубка Стэнли с «Флоридой» и отметил, что ему нравится проводить выездные матчи. «Голден Найтс» ведут в серии после двух игр со счётом 2-0.
«Честно говоря, я люблю выездные матчи, где все ребята собираются вместе, устраивают командные обеды, играют в карты все вместе, тусуются. В этом году у нас такая хорошая командная химия, что нам очень весело. С этой группой парней не бывает скучно», — цитирует Маршессо пресс-служба НХЛ.
В прошлом матче Маршессо оформил дубль и отдал результативную передачу, продлив серию с набранными очками в нынешнем плей-офф до семи матчей, благодаря чему повторил рекорд «Вегаса» по результативной серии в одном плей-офф НХЛ. Третий матч серии состоится 9 июня и начнётся в 3:00 мск.
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