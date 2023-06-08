«Он настоящий зверь! Очень надёжный игрок». Нападающий «Вегаса» — о Барбашёве
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Нападающий «Вегаса» Бретт Хауден восхитился игрой форварда «Голден Найтс» Ивана Барбашёва и выделил сильные стороны россиянина. Напомним, Иван перешёл в «Вегас» перед дедлайном благодаря обмену из «Сент-Луиса».
«Он настоящий зверь! Он очень силён в обращении с шайбой, очень надёжный игрок. С тех пор, как он попал к нам, вы можете видеть, что он очень важен для нашей команды», — цитирует Хаудена Sportsnet.
В текущем плей-офф НХЛ Барбашёв провёл 19 матчей и записал на свой счёт 17 (6+11) очков при показателе полезности «+13». У хоккеиста истекает контракт в конце этого сезона, после чего форвард может стать неограниченно свободным агентом.
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