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Нападающий «Вегаса» назвал одно из лучших качеств в игре Ивана Барбашёва

Нападающий «Вегаса» назвал одно из лучших качеств в игре Ивана Барбашёва
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Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо назвал сильную сторону в игре российского нападающего «Голден Найтс» Ивана Барбашёва.

«Вы знаете, что вы получите от Ивана в каждой игре. Я думаю, что одно из лучших качеств хоккеиста — стабильность. Вот что у него есть», — цитирует Маршессо Sportsnet.

В текущем плей-офф НХЛ Барбашёв провёл 19 матчей и записал на свой счёт 17 (6+11) очков при показателе полезности «+13». У хоккеиста истекает контракт в конце этого сезона, после чего форвард может стать неограниченно свободным агентом.

После двух матчей серии финала Кубка Стэнли «Вегас» ведёт у «Флориды» со счётом 2-0. Третий матч финала состоится завтра, 9 июня, в Санрайзе. Матч начнётся в 3:00 мск.

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