«Чикаго» продлил контракт с нападающим Атанасиу на общую сумму $ 8,5 млн

Нападающий Андреас Атанасиу продолжит выступать за «Чикаго». 28-летний форвард подписал новый двухлетний контракт с «Блэкхоукс» на $ 8,5 млн ($ 4,25 млн за сезон), сообщает TSN. Этим летом канадец мог стать неограниченно свободным агентом.

По прошлому однолетнему соглашению Атанасиу заработал $ 3 млн за прошедший сезон. В 81 матче прошедшего регулярного чемпионата НХЛ нападающий набрал 40 очков — забросил 20 шайб и отдал 20 результативных передач, разделив первое место в списке снайперов команды и став третьим бомбардиром «Блэкхоукс».

Всего в НХЛ на счету форварда 459 матчей, в который Атанасиу набрал 236 очков — забил 125 голов и отдал 111 результативных передач. Показатель полезности нападающего составил «-104».