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«Трактор» обменял нападающего Хохрякова в «Амур» на денежную компенсацию

«Трактор» обменял нападающего Хохрякова в «Амур» на денежную компенсацию
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«Трактор» обменял нападающего Петра Хохрякова в «Амур» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Хохряков пополнил состав «Трактора» прошлым летом. За чёрно-белых 33-летний нападающий провёл 66 матчей и набрал 15 (7+8) очков.

33-летний форвард в КХЛ провёл 688 матчей, в которых отметился 177 набранными баллами — забросил 84 шайбы и отдал 93 результативные передачи. Показатель полезности нападающего в карьере КХЛ составил «-25».

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