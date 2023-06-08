«Трактор» обменял нападающего Хохрякова в «Амур» на денежную компенсацию
Поделиться
«Трактор» обменял нападающего Петра Хохрякова в «Амур» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба челябинского клуба.
Хохряков пополнил состав «Трактора» прошлым летом. За чёрно-белых 33-летний нападающий провёл 66 матчей и набрал 15 (7+8) очков.
33-летний форвард в КХЛ провёл 688 матчей, в которых отметился 177 набранными баллами — забросил 84 шайбы и отдал 93 результативные передачи. Показатель полезности нападающего в карьере КХЛ составил «-25».
Комментарии
- 8 июня 2023
-
12:11
-
11:45
-
11:16
-
11:01
-
10:35
-
10:05
-
09:45
-
09:25
-
09:05
-
08:45
-
08:25
-
07:20
- 7 июня 2023
-
23:30
-
23:05
-
22:39
-
22:21
-
21:47
-
21:24
-
21:02
-
20:35
-
20:28
-
20:12
-
19:42
-
19:34
-
19:07
-
18:45
-
18:25
-
18:02
-
17:41
-
17:29
-
17:08
-
16:57
-
16:32
-
16:23
-
16:07
Партнерский контент