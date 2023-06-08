«Трактор» обменял нападающего Хохрякова в «Амур» на денежную компенсацию

«Трактор» обменял нападающего Петра Хохрякова в «Амур» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Хохряков пополнил состав «Трактора» прошлым летом. За чёрно-белых 33-летний нападающий провёл 66 матчей и набрал 15 (7+8) очков.

33-летний форвард в КХЛ провёл 688 матчей, в которых отметился 177 набранными баллами — забросил 84 шайбы и отдал 93 результативные передачи. Показатель полезности нападающего в карьере КХЛ составил «-25».