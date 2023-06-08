Бабаев: Курьянову в «Авангарде» никак нельзя опозориться, он будет из штанов выпрыгивать

Известный агент Шуми Бабаев оценил уход Александра Крылова с поста председателя совета директоров «Авангарда» и поразмышлял, как эти изменения в руководстве омского клуба отразятся на нём. Напомним, у агента случился конфликт с руководством омичей после заявлений капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова.

«Думаю, что для меня ситуация изменилась в лучшую сторону. Потому что Рашид Хабибулин, с которым у нас вышел конфликт, теперь будет ограничен в возможностях, ведь он был советником именно Крылова и больше никому в клубе советовать не мог. Во всяком случае, именно так я понимаю ситуацию. Конечно, возможен вариант, что придёт новый председатель совета директоров и оставит его в тех же правах и возможностях. Ну что ж, тогда всё останется по-старому.

Не станет ли Хабибулин скрытым генменеджером, а Антон Курьянов будет лишь у него на подхвате? Те, кто так говорит, явно недооценивают Антона Курьянова, думаю, он не даст никому вмешиваться в свою трансферную политику. Это же амбициозный человек, поигравший в хоккей, бывший на виду, да ещё и местный воспитанник. Он как никто заинтересован в результате, будет из штанов выпрыгивать, потому что ему никак нельзя опозориться. Поэтому, думаю, Курьянов будет следовать своим идеям и будет делать так, чтобы клубу было лучше, и никакой Хабибулин ему не станет указом. Насколько понимаю, ему дали соответствующие полномочия, которые помогут саморазвиваться», — цитирует Бабаева Betonmobile.ru.

Напомним, недавно Александр Крылов объявил об уходе с должности председателя совета директоров «Авангарда». В конце апреля на должность генерального менеджера омского клуба был назначен местный воспитанник Антон Курьянов, работавший в тренерском штабе «Авангарда» в прошедшем сезоне КХЛ.