Сын Овечкина получил коллекционную карточку за участие в Матче звёзд НХЛ

Сергей Овечкин, старший сын Александра Овечкина, получил коллекционную карточку за участие в Матче звёзд НХЛ. Компания Upper Deck, специализирующаяся на производстве коллекционных карточек в различных видах спорта, выпустила карточку, на которой на лицевой стороне изображён Сергей вместе с отцом во время Матча звёзд НХЛ. Карточку в соцсети продемонстрировала жена Овечкина, Анастасия Шубская.

«В возрасте всего лишь четырёх лет Сергей Овечкин стал звездой конкурса буллитов на Матче звёзд НХЛ 2023 года. Вместе со своим отцом Александром он получил высший балл от судей и стал победителем конкурса», – говорится на оборотной стороне карточки.

Фото: соцсети жены Овечкина

Напомним, ранее Капитан «Вашингтон Кэпиталз», воспитанник московского «Динамо» Александр Овечкин был награждён Благодарностью президента Российской Федерации Владимира Путина. Сейчас россиянин находится в России.