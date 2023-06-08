Пашков: заявку на звёздность Толчинского делал не столько сам игрок, сколько его агент

Экс-голкипер сборной СССР, олимпийский чемпион Александр Пашков оценил перспективы экс-нападающих «Авангарда» Сергея Толчинского и Арсения Грицюка в питерском СКА, а также рассказал, что делать омскому клубу после потери одних из лидеров атаки.

«Считаю, что у Сергея Толчинского впереди сезон больших доказательств. В Омске Толчинский так и не стал лидером команды, заявку на его звёздный статус там делал не столько сам игрок, сколько его агент. Но в СКА все эти слова, которых вокруг «Авангарда» был большой избыток весь год, не сработают. Там от игрока с таким контрактом нужно только одно — результат.

Молодому Арсению Грицюку в его первый армейский сезон ещё могут что-то простить, да и Александру Кадейкину, наверное, тоже. А Толчинскому с его пятилетним контрактом и титулом самого ценного игрока плей-офф КХЛ, о котором многие уже забыли, нужно будет доказывать сразу — и по полной программе.

Что делать «Авангарду» после потери лидеров клуба? Омск сам во многом виноват, ещё в сентябре он позволил растащить команду по лагерям, не поддержал своего тренера Дмитрия Рябыкина. Как говорится, что посеешь, то и пожнёшь, весной мы это увидели. Ясно, что теперь «Авангард» будет стабилизировать ситуацию за счёт внутренних ресурсов, молодёжи, которая остановилась в шаге от Кубка Харламова. С этой точки зрения ставка на Антона Курьянова в роли нового руководителя выглядит правильной. Курьянов — имя в омском хоккее, он провёл последние годы на тренерской скамейке «Авангарда», увидел всё изнутри. Курьянову нужно объединять ряды «Авангарда», строить новую команду. У него может получиться», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

Напомним, Толчинский подписал со СКА пятилетний контракт. Толчинский — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА и «Авангарда». В сезоне-2020/2021 Сергей наряду с Константином Окуловым стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 20 (6+14) очков в 24 матчах. Форвард также был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2021.