Барков — о 0-2 в финале с «Вегасом»: постараемся повторить наш успех в серии с «Бостоном»

Капитан «Флориды» Александр Барков верит в то, что клуб может отыграться в финале Кубка Стэнли с «Вегасом» со счёта 0-2. Нападающий привёл в пример победу «Пантерз» в первом раунде плей-офф НХЛ с «Бостоном», когда команда уступала в серии со счётом 1-3, но смогла победить.
«Бостон — хороший пример. Мы были в упадке, но нашли способ переломить серию. Мы начали играть немного лучше, и мы нашли способ выбраться из этой ситуации. То же самое и здесь. Нам просто нужно работать немного усерднее и немного умнее.
Я думаю, что хотя в серии с «Бостоном» мы проигрывали 1-3, у нас были положительные моменты в этих играх, и мы извлекли из них хорошие вещи и попытались повторить их на протяжении всех 60 минут матча. И мы сделали это, выиграв три матча подряд. Так что здесь ничего не изменилось. Мы постараемся в течение 60 минут делать то, что делаем лучше всего, и постараемся повторить наш успех с «Бостоном», — цитирует Баркова пресс-служба НХЛ.
Третий матч серии пройдёт завтра, 9 июня, в Санрайзе. Матч начнётся в 03:00 мск.
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