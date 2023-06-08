«Сибирь» подписала новый контракт с нападающим Никитой Сетдиковым, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Сообщается, что соглашение с 28-летним форвардом рассчитано сроком на один год.

Хоккеист перешёл в «Сибирь» по ходу сезона-2020/2021 и с тех пор провёл 111 матчей, в которых набрал 37 очков — забросил 16 шайб и отдал 21 результативную передачу. Минувший сезон стал для Сетдикова самым успешным в карьере КХЛ – в 51 матче он записал на свой счёт 15 очков (8+7).

Всего в КХЛ Сетдиков провёл 184 матча, в которых набрал 54 очка — забросил 21 шайбу и отдал 33 результативные передачи.