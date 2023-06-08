«Не думаю, что наша вера в себя пошатнулась». Форвард «Флориды» Стаал — о 0-2 с «Вегасом»
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Нападающий «Флориды» Эрик Стаал уверен в своей команде, несмотря на счёт 0-2 в финале Кубка Стэнли с «Вегасом».
«Я не думаю, что мы когда-либо действительно сомневались в себе в последнее время. Я думаю, что с января мы знали, где мы находимся и что нам нужно делать, и я не думаю, что вера пошатнулась. Вероятно, вы можете спросить большинство парней. Они чувствовали, что у нас есть команда, которая может быть там, где мы находимся прямо сейчас. Это не всегда казалось так со стороны, но это никогда не менялось», — цитирует Стаала пресс-служба НХЛ.
Третий матч серии пройдёт завтра, 9 июня, в Санрайзе. Матч начнётся в 3:00 мск.
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