«Не думаю, что наша вера в себя пошатнулась». Форвард «Флориды» Стаал — о 0-2 с «Вегасом»

Нападающий «Флориды» Эрик Стаал уверен в своей команде, несмотря на счёт 0-2 в финале Кубка Стэнли с «Вегасом».

«Я не думаю, что мы когда-либо действительно сомневались в себе в последнее время. Я думаю, что с января мы знали, где мы находимся и что нам нужно делать, и я не думаю, что вера пошатнулась. Вероятно, вы можете спросить большинство парней. Они чувствовали, что у нас есть команда, которая может быть там, где мы находимся прямо сейчас. Это не всегда казалось так со стороны, но это никогда не менялось», — цитирует Стаала пресс-служба НХЛ.

Третий матч серии пройдёт завтра, 9 июня, в Санрайзе. Матч начнётся в 3:00 мск.