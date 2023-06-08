Московское «Динамо» обменяло защитника Егора Зайцева в «Спартак» на денежную компенсацию
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Московское «Динамо» обменяло спортивные права на защитника Егора Зайцева в «Спартак» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба красно-белых.
В регулярном чемпионате КХЛ — 2022/2023 хоккеист провёл 35 матчей, в которых отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. В плей-офф защитник выходил на лёд в одной встрече, не отметившись результативными действиями. Показатель полезности игрока обороны составил «+15».
Всего в КХЛ Зайцев провёл 331 матч, в которых отметился 47 очками — забросил 10 шайб и отдал 37 результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «+29». Зайцев в КХЛ выступал только за московское «Динамо». В межсезонье игрок отказался принимать квалификационное предложение бело-голубых.
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