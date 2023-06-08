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СКА обменял в минское «Динамо» защитника Бринкмана на денежную компенсацию

СКА обменял в минское «Динамо» защитника Бринкмана на денежную компенсацию
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«Динамо» Минск и СКА произвели обмен, в результате которого клуб из столицы Беларуси получил права на защитника Арсения Бринкмана, питерцы – денежную компенсацию, сообщает пресс-служба КХЛ.

В сезоне-2022/2023 Бринкман ни разу не попадал в заявку СКА. Всего в КХЛ защитник провёл 11 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

22-летний защитник провёл предыдущий сезон в ВХЛ за «Югру». В 46 матчах регулярного чемпионата ВХЛ за ханты-мансийский клуб Бринкман набрал 17 очков — забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач. Показатель полезности защитника составил «+17». В плей-офф провёл шесть матчей, отдав две результативные передачи.

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