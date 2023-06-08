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Новый тренер «Вашингтона» рассказал о первой беседе с Овечкиным после своего назначения

Новый тренер «Вашингтона» рассказал о первой беседе с Овечкиным после своего назначения
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери в эфире радио-передачи Elliot In The Morning рассказал о первой беседе с российским нападающим Александром Овечкиным после своего назначения в стан «столичных».

«Всё прошло великолепно. Я знаю его, у нас уже сложились отношения после знакомства несколько лет назад, когда он приезжал в тренировочные лагеря. Мы провели хороший разговор. Ови вернулся домой. Он рассказал о своих планах на межсезонье. Сразу бросается в глаза его соревновательный дух и желание победить», — сказал Карбери.

Напомним, «Вашингтон» назначил Спенсера Карбери на пост главного тренера 30 мая 2023 года. Специалист сменил на этом посту Питера Лавиолетта, с которым клуб не попал в плей-офф.

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