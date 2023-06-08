Плющев назвал трёх лучших легионеров прошедшего сезона КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал тройку лучших легионеров в КХЛ по итогам прошлого сезона.
«Более-менее стабильно на протяжении сезона выступал Яшкин. Это однозначно. Наверное, защитник ЦСКА Диц — интересный парень. И ещё вратарь Магнитогорска Паскуале. Вот эта тройка. Больше мне никто в глаза не бросился.
Почему Паскуале, а не Рейдеборн из ЦСКА? Это моё мнение. Да, в плей-офф Рейдеборн выступил стабильно, но не на протяжении всего сезона», — сказал Плющев в интервью Legalbet.
Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером прошедшего регулярного чемпионата КХЛ и четвёртым игроком, кто более одного раза выигрывал приз самому ценному хоккеисту регулярки. В прошедшем сезоне нападающий в составе СКА набрал 62 (40+22) очка за 67 матчей. 29-летний Диц в минувшей регулярке провёл за ЦСКА 44 игры, забросил пять шайб и сделал 10 голевых передач. Паскуале в регулярном сезоне сыграл в 50 матчах, в которых одержал 23 победы.
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