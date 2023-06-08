Ростехнадзор выдал положительное заключение на ввод в эксплуатацию «Сибирь-Арены»

Сибирское управление Ростехнадзора выдало положительное заключение на ввод в эксплуатацию нового ледового дворца спорта «Сибирь-Арена», сообщает НГС. Новости со ссылкой на источник в региональном правительстве.
«Действительно, такой документ подписан сегодня, 8 июня. Сенсацией эту новость я бы не назвал. Идёт планомерная работа, которая ещё не завершена. Завтра мы ожидаем подписи акта на ввод стадиона в эксплуатацию», — заявил источник.
Напомним, новосибирский клуб проводил домашние матчи в Ледовом дворце спорта «Сибирь», вмещающем 6055 человек. Новая «Сибирь-Арена» рассчитана на 10,5 тыс. зрителей.
Ранее министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявлял, что «Сибирь» переедет на новую арену до начала июля 2023 года.
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