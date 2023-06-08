Портал The Hockey Writers считает, что «Айлендерс» должны подписать Тарасенко

Журналист Джастин Кэрон в статье на портале The Hockey Writers заявил, что «Нью-Йорк Айлендерс» должны подписать российского форварда Владимира Тарасенко, отмечая, что влияние хоккеиста на клуб будет «монументальным».
«Если генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло пытается укрепить топ-6 нападающих своего клуба, ему следует всеми силами стремиться подписать российского вингера Тарасенко. После перехода в «Рейнджерс» по ходу сезона, он забил восемь голов и отдал 13 результативных передач, набрав 21 очко в 31 матче.
Включение в состав «Айлендерс» такого проверенного нападающего, как Тарасенко, — это именно то, чего им не хватало с момента ухода бывшего капитана Джона Тавареса. Мэтью Барзалу было бы очень выгодно, если бы рядом с ним выступал игрок с такими навыками, как у Тарасенко, поскольку плеймейкеру «Айлендерс» на протяжении всей его карьеры в НХЛ в значительной степени не хватало чистого снайпера рядом.
Хотя это будет непростой задачей, не сбрасывайте со счетов Ламорелло, так как сообразительный генменеджер умеет добиваться результатов. Подписание Тарасенко стало бы большим вкладом в клуб и могло бы вывести их на лидирующие позиции в следующем сезоне», — сказано в статье.
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