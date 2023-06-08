«Северсталь» и «Салават Юлаев» совершили обмен защитниками

Хоккейные клубы «Северсталь» и «Салават Юлаев» совершили обмен, сообщает пресс-служба череповчан.

Защитник уфимского клуба Василий Шумилов переходит в «Северсталь» в обмен на Семёна Луговяка.

19-летний Шумилов провёл четыре сезона в МХК «Толпар», где набрал 74 (14+60) очка в 193 матчах МХЛ. Защитник неоднократно вызывался в молодёжную сборную. В 2022 году в составе национальной команды стал серебряным призёром турнира «Кубок Чёрного моря».

25-летний Луговяк в прошлом сезоне КХЛ сыграл за «Северсталь» 49 матчей, в которых отдал восемь результативных передач с показателем полезности «-2».

Ранее стало известно, что «Салават Юлаев» закрыл долги по зарплате, в команде идёт пересмотр процесса финансирования клуба.