Кожевников: в КХЛ нет вратарей такого уровня, как Василевский, Шестёркин, даже на подходе

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского и заявил, что в КХЛ сейчас нет вратарей уровня Андрея Василевского, Игоря Шестёркина.

«Взлёт Бобровского был ожидаемым? Да, а что вы хотите — он великий вратарь. Всё, что можно в НХЛ, уже забрал в виде индивидуальных призов. Сейчас вновь пришло его время, «выстрелил». Не знаю, правда, какие у него проблемы возникли в последнее время. Для этого надо находиться внутри команды.

По очереди «выстреливают» разные российские вратари — Василевский, Шестёркин, Сорокин, сейчас вновь Бобровский? Давайте так: был определённый всплеск. Появилось талантливое созвездие, природа помогла. Но сейчас проседаем. В КХЛ нет вратарей такого уровня, как Василевский, Шестёркин, даже на подходе. Но, наверное, надо подождать, придёт опять время, когда вырастут сильные голкиперы», — цитирует Кожевникова «Спорт уик-энд».

Ранее Кожевников прокомментировал отстранение сборной России от международных турниров.