Новиков: «Вегас» — отличный пример, как лига может выравнивать возможности команд

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил игру «Вегас Голден Найтс» в Национальной хоккейной лиге. Клуб за шесть лет своего существования дважды вышел в финал Кубка Стэнли.

«Успехи «Вегаса» подчёркивают таланты его руководителей. К слову говоря, стоит напомнить, что у истоков команды стоял наш прославленный Алексей Яшин [бывший хоккеист является миноритарным владельцем клуба. — Прим. «Чемпионата»]. «Вегас» служит отличным примером того, как лига может выравнивать возможности команд. Этого не хватает в нашем хоккее. Мы должны брать пример с НХЛ в этих хороших моментах: как выровнять возможности команд, как повысить уровень ответственности менеджеров. «Вегасу» лет-то – всего ничего, но он уже стал одним из лидеров лиги», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, счёт в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги 2023 года между «Вегас Голден Найтс и «Флоридой Пантерз» 2-0. Третья игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 9 июня в 3:00 мск.