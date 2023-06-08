Новиков: «Вегас» — отличный пример, как лига может выравнивать возможности команд

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил игру «Вегас Голден Найтс» в Национальной хоккейной лиге. Клуб за шесть лет своего существования дважды вышел в финал Кубка Стэнли.
«Успехи «Вегаса» подчёркивают таланты его руководителей. К слову говоря, стоит напомнить, что у истоков команды стоял наш прославленный Алексей Яшин [бывший хоккеист является миноритарным владельцем клуба. — Прим. «Чемпионата»]. «Вегас» служит отличным примером того, как лига может выравнивать возможности команд. Этого не хватает в нашем хоккее. Мы должны брать пример с НХЛ в этих хороших моментах: как выровнять возможности команд, как повысить уровень ответственности менеджеров. «Вегасу» лет-то – всего ничего, но он уже стал одним из лидеров лиги», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».
Напомним, счёт в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги 2023 года между «Вегас Голден Найтс и «Флоридой Пантерз» 2-0. Третья игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 9 июня в 3:00 мск.
- 8 июня 2023
-
18:53
-
18:38
-
18:23
-
18:08
-
17:52
-
17:40
-
17:18
-
17:00
-
16:50
-
16:37
-
16:30
-
16:30
-
16:21
-
16:12
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:55
-
14:25
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:11
-
11:45
-
11:16
-
11:01
-
10:35
-
10:05
-
09:45
-
09:25
-
09:05
-
08:45