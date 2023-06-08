Рыбин: «Флорида» в финале Кубка Стэнли пока напоминает раненого зверя

Бывший хоккеист СКА и московского «Спартака» Максим Рыбин оценил игру «Флориды Панетерз» в финальной серии Кубка Гагарина с «Вегас Голден Найтс».

«Почему «Флорида» кажется несвежей? Я бы так не сказал. Обе команды достаточно отдохнули перед финалом. Все игроки набрались сил, восстановились после тяжёлых полуфиналов. Где-то везения не хватает «пантерам», за два матча пропустили 12 шайб. Много позволяют соперникам. Бобровского заменили, но не помогло.

Исходя из двух матчей, «пантеры» не похожи на хищников. Пока «Флорида» напоминает раненого зверя. Не нужно забывать, что любой хищник таит в себе опасность. В первой домашней игре они должны забыть про счёт в серии и начать всё с чистого листа. Победа нужна любыми способами. Если и третью игру проиграют, то уже будет сложно отыграть такую разницу», — сказал Рыбин в интервью Legalbet.

Третья игра в финале Кубка Стэнли начнётся на площадке «Флориды» в ночь на 9 июня в 3:00 мск.