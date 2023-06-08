Коннор Бедард поделился ожиданиями от драфта НХЛ — 2023
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Первый номер рейтинга драфта Национальной хоккейной лиги — 2023 Коннор Бедард поделился ожиданиями от церемонии, которая состоится с 28 по 29 июня 2023 года в Нэшвилле.
«Я стараюсь не думать об этом слишком много — но когда лежишь в постели или просто отдыхаешь, мысли о том, насколько это близко, лезут в голову.
Будет очень волнующе, ведь там будут моя семья и друзья, мои родители, бабушки и дедушки, родственники, несколько тренеров и приятелей. Я думаю, самое главное для тех, кого будут выбирать на драфте — наличие рядом людей, которые много помогали им на этом пути. Будет здорово отпраздновать выбор на драфте вместе с родными», — цитирует Бедарда официальный сайт НХЛ.
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