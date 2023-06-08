The Hockey Writers: Барбашёв может запросить зарплату в $ 3,5 млн на 3-5 лет контракта

Журналист Спенсер Лазари в статье на сайте The Hockey Writers предположил, что нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв, который по окончании сезона станет свободным агентом мог бы перейти в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Подписание игрока такого масштаба в топ-6 «Торонто» сыграло бы важную роль на протяжении всего сезона и в плей-офф. Как и в «Вегасе», в «Торонто» много квалифицированных игроков, и в этом сезоне «Голден Найтс» показали, как важно иметь таких игроков, как Барбашёв, рядом со своими звёздами.

«Мэйпл Лифс» может быть крайне сложно подписать Барбашёва. Однако, учитывая, как новый генменеджер «Торонто» Треливинг принимает решения, это межсезонье может стать тем, когда организация откажется от большинства своих неограниченно свободных агентов, чтобы привлечь новых игроков, которые помогут команде. Барбашёв может запросить зарплату в $3,5 млн с контрактом на три-пять лет, что является неплохой сделкой.

Это именно то, что нужно «Мэйпл Лифс» – опытные игроки, которые могут показать команде, как выступать в плей-офф, не теряя самих себя», — сказано в статье.