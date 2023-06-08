Сайт «Нэшвилла» оценил игру российского голкипера Аскарова в АХЛ

Журналист Зак Гилкрист на сайте «Нэшвилл Предаторз» оценил игру российского голкипера системы клуба Ярослава Аскарова, который выступает за фарм «хищников» — «Милуоки Адмиралс».
«20-летний вратарь действительно сыграл огромную роль в том, что «Адмиралс» зашли так далеко, сделав своевременные сейвы и одержав победы в ряде ключевых матчей как с «Манитоба Мус», так и с «Техас Старз».
Даже потерпев пару поражений в первом и втором матчах финала конференции АХЛ, Аскаров завершил свою дебютную серию плей-офф с коэффициентом надёжности 2,70 и с 90,3% отражённых бросков. Для сравнения, дебютный плей-офф в АХЛ некоего вратаря финского происхождения, чей номер может быть поднят под своды «Бриджстоун Арены» (Пекка Ринне. — Прим. «Чемпионата») имел статистку 90,6% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,86.
Проще говоря, элитный вратарь «Нэшвилла», скорее всего, останется здесь в обозримом будущем», — сказано на сайте.
Напомним, фарм-клуб «Сиэтла» «Коачелла» обыграл «Милуоки» в финале Западной конференции со счётом 4-2 в серии.
- 8 июня 2023
-
22:40
-
22:12
-
22:00
-
21:36
-
21:20
-
21:03
-
20:44
-
20:32
-
20:15
-
19:55
-
19:40
-
19:25
-
18:53
-
18:38
-
18:23
-
18:08
-
17:52
-
17:40
-
17:18
-
17:00
-
16:50
-
16:37
-
16:30
-
16:30
-
16:21
-
16:12
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:55
-
14:25
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30