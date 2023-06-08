Сайт «Нэшвилла» оценил игру российского голкипера Аскарова в АХЛ

Журналист Зак Гилкрист на сайте «Нэшвилл Предаторз» оценил игру российского голкипера системы клуба Ярослава Аскарова, который выступает за фарм «хищников» — «Милуоки Адмиралс».

«20-летний вратарь действительно сыграл огромную роль в том, что «Адмиралс» зашли так далеко, сделав своевременные сейвы и одержав победы в ряде ключевых матчей как с «Манитоба Мус», так и с «Техас Старз».

Даже потерпев пару поражений в первом и втором матчах финала конференции АХЛ, Аскаров завершил свою дебютную серию плей-офф с коэффициентом надёжности 2,70 и с 90,3% отражённых бросков. Для сравнения, дебютный плей-офф в АХЛ некоего вратаря финского происхождения, чей номер может быть поднят под своды «Бриджстоун Арены» (Пекка Ринне. — Прим. «Чемпионата») имел статистку 90,6% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,86.

Проще говоря, элитный вратарь «Нэшвилла», скорее всего, останется здесь в обозримом будущем», — сказано на сайте.

Напомним, фарм-клуб «Сиэтла» «Коачелла» обыграл «Милуоки» в финале Западной конференции со счётом 4-2 в серии.