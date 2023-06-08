Кожевников: в СКА работает тренер сборной, поэтому туда и идут игроки, советская система

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о селекционной политике СКА.
«В Питере собирают тех, кто нужен, кто принесёт пользу. Да так все делают… Но в СКА работает тренер сборной, поэтому видим старую советскую систему. Кто возглавляет национальную команду, туда и идут игроки. Все же хотят там играть! Нормальное желание. К тому же даёт хоккеистам толчок для развития.
Кого больше будет не хватать в СКА? Яшкина, конечно. Но пришли игроки, которые могут его заменить. Прежде всего — Грицюк и Толчинский. Посмотрим, как они будут выглядеть. Плюс повзрослели ребята, которые себя здорово проявили в минувшем сезоне, — Хуснутдинов, Глотов, Мичков… Подбор исполнителей у СКА хороший, остается только найти им правильные сочетания. Выбрать лучших из лучших — всегда проблема», — цитирует Кожевникова «Спорт уик-энд».
Ранее Кожевников прокомментировал переход Дмитрия Яшкина из СКА в «Ак Барс».
- 8 июня 2023
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