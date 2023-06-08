Защитник «Вегаса»: Барбашёва можно поставить куда угодно, и он добьётся успеха

Защитник «Вегас Голден Найтс» Алек Мартинес прокомментировал игру своего одноклубника Ивана Барбашёва в плей-офф НХЛ — 2023.

«Такой парень, как Барбашёв, вносит свой вклад во многие аспекты игры. Он открывает много пространства для двух других парней в своём звене, благодаря своей физической форме.

Иван показал, что тоже способен забивать большие голы. Он один из тех парней, которого можно поставить куда угодно, и он добьётся успеха. Он настоящий хоккеист», — приводит слова Мартинеса The Athletic.

В текущем плей-офф НХЛ Барбашёв провёл 19 матчей и записал на свой счёт 17 (6+11) очков при показателе полезности «+13». У хоккеиста истекает контракт в конце этого сезона, после чего форвард может стать неограниченно свободным агентом.