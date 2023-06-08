Новый главный тренер «Вашингтона» объяснил, что делает Овечкина великолепным спортсменом
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери в эфире радиопередачи Elliot In The Morning поделился мнением о российском капитане команды Александре Овечкине.
«Когда мы беседовали, весь разговор был сосредоточен на теме команды. Можно подумать, что большая часть разговора занята темами голов и достижения каких-то действительно особенных [личных] целей, но на деле всё наоборот. Разговор шёл о команде и о том, как мы собираемся побеждать. Это особое качество Алекса, которое делает его таким выдающимся лидером и таким великолепным спортсменом», — сказал Карбери.
Напомним, «Вашингтон» назначил Спенсера Карбери на пост главного тренера 30 мая 2023 года. Специалист сменил на этом посту Питера Лавиолетта, с которым клуб не попал в плей-офф.
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