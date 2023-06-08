Бывший вратарь сборной Чехии по футболу Петр Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом «Оксфорд Сити Старз», сообщает пресс-служба команды.

Это третий клуб в хоккейной карьере бывшего голкипера футбольных «Челси» и «Арсенала». До этого Петр Чех выступал за «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд Чифтейнс».

«Я очень рад новой главе своей карьеры в «Оксфорд Сити Старз». Слышал хорошие отзывы о клубе и с нетерпением жду возможности снова сыграть с некоторыми из моих бывших товарищей по команде. Понятно, что у «Оксфорда» большие амбиции, и я надеюсь, что смогу помочь команде добиться побед», — сказал Чех.

В сезоне-2021/2022 чешский вратарь выступал за «Челмсфорд Чифтейнс» в первом дивизионе лиги NIHL. За 11 сыгранных встреч он одержал шесть побед с 90,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,89.