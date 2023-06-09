Маршессо стал 3-м игроком за 35 лет с голами в трёх матчах со старта финала Кубка Стэнли

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречается с «Вегас Голден Найтс».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 1:2. В составе «Вегаса» результативной передачей и голом отметился Джонатан Маршессо.

Джонатан Маршессо присоединился к Джейку Гюнцелю и Стиву Айзерману в качестве единственных игроков за последние 35 лет, забивших по голу в каждой из первых трёх игр финала Кубка Стэнли. Только 28 игроков когда—либо делали это, в том числе девять за последние 50 лет.

Также Маршессо продлил серию с набранными очками в нынешнем плей-офф до восьми матчей, благодаря чему установил рекорд «Вегаса» по результативной серии в одном плей-офф НХЛ. Ранее семиматчевые результативные серии в истории клуба в розыгрышах Кубка Стэнли выдавали защитник Ши Теодор (2020) и нападающий Макс Пасиоретти (2021).